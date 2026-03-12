Sport senza barriere | 15 marzo a Langhirano un evento unico

Il 15 marzo al Parco Allende di Langhirano si svolgerà una giornata dedicata allo sport e all’inclusione. Atleti con e senza disabilità intellettiva parteciperanno a diverse attività, condividendo momenti di sport e socializzazione con cittadini e volontari. L’evento vuole promuovere la partecipazione di tutti e valorizzare la diversità attraverso lo sport.

Una giornata di sport e inclusione si prepara per la domenica del 15 marzo al Parco Allende di Langhirano, dove atleti con e senza disabilità intellettiva incontreranno cittadini e volontari. L’iniziativa, organizzata da Special Olympics Italia Team Emilia Romagna, funge sia da evento sportivo autonomo sia da momento preparatorio per i giochi regionali in programma a Busseto alla fine del mese. L’evento non è un semplice raduno atletico, ma si inserisce nel più ampio progetto culturale Sentieri di Comunità, promosso da Ermo Colle. Questo percorso mira a valorizzare il territorio dell’Appennino parmense intrecciando movimento fisico, espressione artistica e scoperta ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

