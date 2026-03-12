Oggi, giovedì 12 marzo, in programma ci sono diverse trasmissioni sportive in tv e streaming, con eventi di calcio, pallavolo e altri sport. Sono previsti match e competizioni che coinvolgono squadre e atleti di vari paesi, con orari distribuiti nel corso della giornata. Per seguire gli incontri, ci sono diverse piattaforme digitali e canali televisivi disponibili.

Oggi, giovedì 12 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, il calcio con Europa League e Conference League, il ciclismo su strada con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, e tanto altro ancora. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI Continua il combined di Indian Wells: per il torneo ATP Masters 1000, nei quarti di finale di singolare, nel 2° match dalle ore 19.00 italiane, non prima delle 21.00, scenderà in campo Jannik Sinner contro lo statunitense Learner Tien. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 12 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

