Il governo ha annunciato un nuovo programma di voucher fino a 5.800 euro destinato alle imprese che intendono investire nello sport. L’iniziativa mira a favorire progetti di sviluppo economico, ambientale e sociale attraverso il sostegno finanziario alle aziende. Le imprese interessate possono presentare domanda per accedere alle risorse previste, con l’obiettivo di promuovere collaborazioni tra settore privato e sportivo.

Un’opportunità concreta per le imprese che vogliono investire nello sport come leva di sviluppo economico, ambientale e sociale. La Camera di Commercio, partner del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo Sport Act, ha pubblicato un nuovo bando rivolto alle aziende delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Massa Carrara. Saranno selezionate cinque imprese interessate a sviluppare progetti legati alla transizione sportiva: dall’innovazione dei modelli di business e dei processi organizzativi, alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico, fino a iniziative dedicate all’accessibilità e al benessere delle comunità. Le aziende ammesse potranno beneficiare di un voucher fino a 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e impresa: voucher fino a 5.800 euro

Iscrizioni scuole paritarie, voucher fino a 1.500 euro per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro, via libera all’emendamentoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito stanzia 20 milioni di euro per sostenere i nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 30.

Iscrizioni scuole paritarie, voucher fino a 1.500 euro per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro, via libera all’emendamento. Gelmini: “Una misura di libertà e di civiltà”Il Ministero dell’Istruzione e del Merito stanzia 20 milioni di euro per sostenere i nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 30.

