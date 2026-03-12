Sport e impresa binomio doc Le eccellenze femminili insieme a Cna Lucca

A Lucca si terrà sabato alle 16 l’evento “Le regole del gioco: come fare centro nello sport e nell’imprenditoria”, un incontro che mette in relazione le eccellenze femminili nel mondo dello sport e dell’impresa. L’evento è organizzato da Cna Lucca e vedrà protagoniste donne che si distinguono per talento e determinazione, condividendo esperienze di successo in questi due ambiti.

Cosa unisce la precisione di un tiro da medaglia mondiale alla guida di un'azienda di successo? La risposta risiede nel talento e nella determinazione delle donne, protagoniste dell'incontro "Le regole del gioco: come fare centro nello sport e nell'imprenditoria" che si terrà a Lucca sabato alle 16.30 nella Sala dell'Armeria di Palazzo Ducale. L'iniziativa, promossa con forza da Cna Lucca in compartecipazione con la amministrazione provinciale, all'interno delle celebrazioni per la Festa della Donna, vuole dimostrare come sport e impresa siano due mondi profondamente connessi, dove il successo non è mai casuale ma il risultato di un mix straordinario di metodo, disciplina e infinita preparazione.