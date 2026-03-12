. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 marzo 2026. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti della nuova puntata, Lorenzo Jovanotti, in collegamento da Singapore, e dalla leggenda del basket italiano e primo giocatore del nostro Paese a vincere un titolo NBA Marco Belinelli, presente in studio, al cinema con “The Basketball Dream”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 marzo 2026

