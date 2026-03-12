Spintoni radioline palloni spariti e gol non dati Quando i protagonisti sono i raccattapalle

I raccattapalle sono stati protagonisti di diversi episodi durante le partite, coinvolgendo azioni come spintoni, radioline, palloni spariti e gol non assegnati. Da Passarella a Mourinho, sono stati documentati diversi momenti in cui hanno messo in pratica strategie, tattiche e piccoli giochi di abilità per influenzare il corso degli eventi sul campo. Questi episodi hanno attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Negli anni gli è capitato di vestirsi da assistman a sorpresa, di godere di improvvisa notorietà e di essere decisivi - involontariamente e non - ai fini del risultato finale. E può succedere anche che qualcuno li spinga via, preso dalla fretta di rimontare, dalla frustrazione o dalla rabbia. Mestiere particolare quello del raccattapalle. È successo anche mercoledì sera a un giovane al Parco dei Principi, di trovarsi davanti la foga di Pedro Neto, che l'ha fatto rotolare oltre i cartelloni pubblicitari. Poi è tutto rientrato. Il portoghese non solo si è scusato, ma dopo la partita è andato ad abbracciarlo e gli ha regalato la sua maglia.