Spilla da 25.000 euro | la proprietaria la ritrova dopo anni

Una donna ha ritrovato una spilla del valore di 25.000 euro, rubata nel dicembre 2019 durante un furto in una casa sui colli bolognesi. La spilla, a forma di ape e decorata con zaffiri e diamanti, era stata sottratta cinque anni fa, e ora è stata recuperata. La proprietaria ha riottenuto l’oggetto, che era scomparso da tempo.

Una spilla a forma di ape, incastonata con zaffiri e diamanti per un valore di 25.000 euro, è stata sottratta nel dicembre 2019 durante un furto in un'abitazione situata sui colli bolognesi. Anni dopo, la legittima proprietaria ha riconosciuto il gioiello su una pubblicità in una rivista, avviando un'indagine che ha portato all'imputazione di un 58enne napoletano accusato di ricettazione. Oggi si svolge l'udienza di discussione del processo contro l'uomo, mentre il prezioso monile è già tornato nelle mani della donna che lo aveva perso quasi sette anni fa. L'intuito che ha fatto rinvenire il tesoro. La storia inizia molto prima dell'udienza di oggi, tornando al mese di dicembre del 2019, quando i ladri entrarono nell'abitazione sui colli.