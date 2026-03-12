È stata lanciata un'app che collega volontari e persone over 65 per aiutare con commissioni come consegna di spesa e farmaci, manutenzioni, supporto digitale o semplicemente per fare compagnia. L’app mira a facilitare il contatto diretto tra chi ha bisogno di assistenza e chi desidera offrire il proprio aiuto. La piattaforma si rivolge a utenti di entrambe le parti senza intermediari.

Mettere in contatto volontari e over 65 che hanno bisogno di aiuto per piccoli commissioni, come la consegna della spesa o dei farmaci a domicilio, facili manutenzioni, supporto digitale o semplicemente di compagnia. Nel rhodense arriva la piattaforma Connectingcare.it una web-app per il matching tra volontari e over 65 che raccoglie le candidature delle persone che possono condividere un po’ del proprio tempo e le organizza in team in base a quello che possono e sanno fare. Il progetto è attivo nei nove Comuni dell’Ambito Rhodense dove vivono oltre 42mila cittadini over 65 e nasce per rispondere a sfide sempre più urgenti: invecchiamento della popolazione, isolamento sociale, fragilità economica e divario digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spesa e compagnia, c’è l’App che mette in contatto over 65 e volontari

