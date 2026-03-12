' Spazzino di zona' a Parma Uiltrasporti | Siamo al buio serve chiarezza

A Parma sta per partire il nuovo servizio chiamato “Spazzino di zona”, affidato alla ditta San Germano e finanziato dal gruppo Iren. La Uiltrasporti ha richiesto maggiore chiarezza su questa iniziativa, sottolineando che ci sono ancora molti aspetti poco chiari. Il progetto mira a migliorare l’igiene urbana nelle aree interessate, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di attuazione.

Il nuovo servizio Iren partirà la prossima settimana con la ditta San Germano, ma i sindacati denunciano di non conoscere modalità e tempistiche Parma si prepara a lanciare il nuovo servizio “Spazzino di zona”, destinato a migliorare l’igiene urbana della città e delle zone limitrofe, affidato alla ditta San Germano e finanziato dal gruppo Iren. Nonostante l’avvio previsto già dalla prossima settimana, i sindacati esprimono preoccupazione per la mancanza di informazioni. “Siamo stati informati solo tramite stampa locale e non conosciamo né le tempistiche né le modalità operative del servizio – spiega Giulia Pasquali, coordinatrice Comparto Ambiente Emilia di Uiltrasporti –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati "Zona via Dante, interi isolati al buio"Parlano di sicurezza, di zone rosse e di controlli ma quel che si vede è una città lasciata al buio. Via Partanna Mondello al buio pesto da 5 mesi: "Siamo cittadini di serie B?"Da ben cinque mesi, via Partanna Mondello — nel tratto che va dalla fabbrica Elenka a piazza Mandorle — è sprofondata nell'oscurità più totale. Contenuti utili per approfondire 'Spazzino di zona' a Parma Uiltrasporti... Temi più discussi: Alzheimer, la nuova via dalla proteina spazzino che ripulisce i neuroni; Alzheimer, la scoperta della proteina spazzino che aiuta i neuroni a difendersi; Il terzo battello spazzino arriva a Como: trasferito oggi da Carate Urio; Concorso Torre Annunziata Prima Vera Operatori Ecologici: Dopo la proroga, ecco come prepararsi. Spazzino di quartiere, il progetto parte sottotono: «Mancano netturbini». Da settembre un solo operatore in centro e da dicembre un addetto nelle periferieUDINE - La sperimentazione dello spazzino di quartiere, fiore all'occhiello del nuovo corso assieme alla rivoluzione del sistema di raccolta, parte un po' in sordina: un solo operatore dal primo ... ilgazzettino.it Spazzino di quartiere per il decoro urbanoA Savignano l’Amministrazione implementa il servizio di raccolta da domani. Il sindaco: Era un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale. Uno spazzino al giorno per eliminare i rifiuti ... ilrestodelcarlino.it 1904 - Corpo degli Spazzini Municipali di Toriino. - facebook.com facebook