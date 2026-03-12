Sparatoria in una sinagoga in Michigan morto l' assalitore Altro agguato in Virginia | il killer legato all' Isis

Nella giornata di oggi, la polizia è intervenuta a West Bloomfield Township, nel Michigan, dopo una segnalazione di sparatoria in una sinagoga. Durante l'evento, l'assalitore è stato ucciso dalla polizia. In un altro episodio avvenuto in Virginia, un uomo armato, ritenuto legato all’Isis, ha aperto il fuoco. Nessun dettaglio è stato reso noto sui feriti o sulle conseguenze di entrambi gli incidenti.

La polizia ha risposto alla segnalazione di una sparatoria presso una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan. Secondo quanto riferito dalla Cnn, un uomo si è schiantato con la sua auto contro la recinzione del complesso Temple of Israel, che ospita anche una scuola. La sicurezza lo ha visto e gli ha sparato, uccidendolo. Si tratta dell'unica vittima. L'uomo era armato di fucile. Gli investigatori stanno ancora lavorando per identificarlo e per chiarire il possibile movente dell'attacco. L'incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in "modalità di sicurezza", secondo quanto dichiarato dal dipartimento di polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

