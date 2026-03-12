Sparatoria in una sinagoga a Detroit in Michigan | Decine di agenti sul posto al momento non ci sarebbero vittime

Una sparatoria si è verificata in una sinagoga a Detroit, Michigan, con decine di agenti presenti sul luogo. Al momento, non ci sono segnalazioni di vittime. Nella stessa zona, è stato segnalato un allarme per una persona armata nella struttura di West Bloomfield, dove, secondo le prime testimonianze, un'auto avrebbe colpito l'edificio.

Allarme in una sinagoga in un sobborgo di Detroit, in Michigan. Secondo quanto riportato da diversi testimoni e media locali, una persona armata avrebbe aperto il fuoco nella sinagoga Temple Israel di West Bloomfield. Secoondo quanto affermato dalla polizia, al momento non ci sarebbero vittime. Resta incerta la presenza di eventuali feriti. Lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, ha detto alla Cnn che «al momento non ci sono conferme di feriti, tranne potenzialmente l'attentatore». Il capo dell'Fbi ha parlato di «un apparente attentato» causato da un «veicolo» che si sarebbe schiantato contro la struttura, volontariamente, prima dell'inizio della sparatoria.