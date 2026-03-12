Spara con un fucile a Lettomanoppello e non ha nemmeno il porto d' armi denunciato | trovati 400 proiettili

Un uomo di 65 anni di Lettomanoppello è stato denunciato dai carabinieri per aver sparato con un fucile senza averne il porto d’armi. Durante le verifiche sono stati trovati 400 proiettili in suo possesso. L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi. La vicenda si è svolta nella stessa località.

Nei guai un uomo di 65 anni dopo l'intervento dei carabinieri allertati da altri cittadini che hanno udito i colpi d'arma da fuoco Un uomo di 65 anni, italiano del posto, è stato denunciato a piede libero Lettomanoppello dai carabinieri per il reato di porto abusivo di armi.Nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo, la centrale operativa dei carabinieri di Popoli ha ricevuto una segnalazione, da parte di alcuni cittadini lettesi, che avevano udito dei colpi di fucile. L’arma rinvenuta, un fucile ad aria compressa, di fabbricazione tedesca, unitamente a 400 proiettili sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria e per verificarne eventuali manomissioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Rosignano | Lascia il fucile sul sedile dell'auto e si allontana, 68enne denunciato per omessa custodia di armiL'auto era parcheggiata lungo la via di una zona campestre, a Rosignano Marittimo, solitamente frequentata da cacciatori.

Leggi anche: Gorlago, sorprende i ladri e spara 4 colpi in aria con il fucile

Tutti gli aggiornamenti su Spara con un fucile a Lettomanoppello e...

Temi più discussi: La figlia di Kim Jong-Un fotografata mentre spara con una pistola; Si spara per errore e prova a nascondere la verità. In casa aveva 5 bombe e una pistola; Paura per Rihanna, una donna spara con un fucile semiautomatico contro la villa a Beverly Hills. La popstar era in casa; Marito e moglie trovati morti, ipotesi omicidio-suicidio vicino Pavia: 68enne accoltella la moglie, poi si spara con un fucile.

Spara con il fucile e spaventa i vicini, 67enne denunciato per porto abusivo di armiProseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella Val Pescara volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Tali servizi effettuati dai ... abruzzolive.it

Spara con un fucile a Lettomanoppello e non ha nemmeno il porto d'armi, denunciato: trovati 400 proiettiliUn uomo di 65 anni, italiano del posto, è stato denunciato a piede libero Lettomanoppello dai carabinieri per il reato di porto abusivo di armi. Nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo, la centrale ... ilpescara.it

Corea del Nord, la figlia di Kim Jong-Un fotografata mentre spara con una pistola. L'immagine segue quella con il fucile, alimentando le voci sulla successione #ANSA x.com

Corea del Nord, la figlia di Kim Jong-Un fotografata mentre spara con una pistola. L'immagine segue quella con il fucile, alimentando le voci sulla successione #ANSA - facebook.com facebook