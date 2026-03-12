Domenica la Spal affronta una partita considerata cruciale, che potrebbe segnare una svolta nella stagione. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria e rilanciare le proprie ambizioni di classifica. In città l’atmosfera si fa più tesa, mentre tifosi e addetti ai lavori aspettano di vedere se questa sfida potrà cambiare il corso del campionato.

Se la Spal nutre ancora la speranza di vincere il campionato e in città si è riacceso l’entusiasmo intorno alla squadra di Parlato, il merito è anche di Alessandro Prezzabile, che con un’incornata da urlo ha ribaltato il Solarolo in extremis trascinando i biancazzurri a -7 dalla capolista Mezzolara in attesa di uno scontro diretto che può riaprire definitivamente la corsa per il primo posto (Ieri sono stati venduti la bellezza di 824 biglietti). "Ho ancora la pelle d’oca ripensando a quel momento: il boato dello stadio Mazza è stato un’emozione indimenticabile – confessa il centrocampista –. Di reti belle e importanti ne ho segnate tante nel corso della carriera, ma di questo peso specifico non me ne vengono in mente molte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Spal, domenica via l’ansia Sarà la partita della svolta"

Articoli correlati

Juve-Roma, la partita della svoltaSono state due partite da Juve vera, quelle giocate dagli 11 di Luciano Spalletti contro il Bologna prima e con la Roma poi.

Forlì 1 – Arezzo 2: la partita della svolta?!Come nelle ultime gare, l’Arezzo gioca un primo tempo amorfo, senza schemi e a passo d’uomo.

Approfondimenti e contenuti su Spal domenica via l'ansia Sarà la...

Temi più discussi: Il calendario aggiornato delle partite della SPAL nel campionato d’Eccellenza; Spal, il fattore Prezzabile per sognare ancora; Il calendario aggiornato delle partite della SPAL nel campionato d’Eccellenza; SPAL – SOLAROLO: 2-1(10’st Andreoli, 24’st Iglio, 39’st Prezzabile).

Parlato: Spal, crocevia importante: A Russi voglio vedere continuitàLa Spal è attesa a Russi per dare continuità a prestazione e risultato rispetto a quanto fatto domenica scorsa in casa contro l’Osteria Grande. Carmine Parlato fa il punto al termine della rifinitura ... ilrestodelcarlino.it

Spal, l’effetto Mazza dove è finito? In casa non si vince dal 7 dicembreDa diverse stagioni lo stadio Mazza non è più il fortino inespugnabile degli anni d’oro. Erano in molti però a pensare che in Eccellenza difficilmente le squadre avversarie sarebbero riuscite a ... ilrestodelcarlino.it

SPAL: interpellanza in Consiglio Comunale sul "marchio" Il Partito Democratico ha presentato un'interpellanza in cui chiede risposta scritta al Sindaco Alan Fabbri in merito alle possibilità del Comune di Ferrara di acquisire i marchi "Spal Foundation", "Accade facebook