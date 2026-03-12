Spal all’asta | il simbolo vale 700mila euro

Il 14 aprile si terrà un'asta giudiziaria che coinvolge il Comune di Ferrara e i tifosi per la vendita del marchio della Spal. Il simbolo del club è stato valutato circa 700.000 euro. La procedura riguarda la cessione del marchio e il suo valore è stato stimato dall’autorità competente. La partita si gioca quindi sul mercato dei beni patrimoniali del club.

Il destino del marchio Spal si deciderà il 14 aprile in un’asta giudiziaria che vede coinvolti il Comune di Ferrara e i tifosi. Il consigliere comunale Davide Nanni ha presentato un’interpellanza per chiarire se l’amministrazione locale parteciperà all’acquisto dei beni immateriali del club, tra cui il logo e la fondazione. La situazione nasce dal fallimento ufficiale della società sportiva, portando a una trattativa privata per l’acquisto del mitico ovetto stimato a 700mila euro. L’attenzione si concentra sulla volontà politica di preservare un patrimonio identitario che rappresenta la città dal 1907. Il curatore fallimentare Aristide Pincelli ha fissato la data dell’asta pubblica, mentre il valore dell’ovetto è stato valutato da Angelo Paletta, docente universitario incaricato della stima economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

