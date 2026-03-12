Sotterranei del castello | avventura tra prigioni e segreti

Una visita ai sotterranei del castello di Brescia permette di esplorare antiche prigioni e ambienti nascosti sotto la fortezza, trasformando l’esperienza turistica in un’immersione tra passaggi segreti e spazi sotterranei. Questi ambienti, aperti al pubblico, offrono l’opportunità di scoprire le strutture antiche che si trovano sotto la storica fortezza. La visita include un percorso accessibile a tutti gli interessati.

Una discesa nei sotterranei del Castello di Brescia trasforma la visita turistica in un’avventura speleologica accessibile a tutti. L’iniziativa, promossa da Xtreme Adventure insieme all’Associazione Speleologica Bresciana, aprirà le porte a luoghi solitamente chiusi come la Torre dei Francesi e quella dei Prigionieri. Le visite si svolgeranno il 7 marzo alle ore 10:00, 14:00 e 16:15, con un costo di 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minori di 14 anni. L’evento non richiede competenze tecniche specifiche, rendendo l’esplorazione adatta anche ai bambini che diventeranno protagonisti di questa fiaba reale. Il punto di ritrovo è fissato presso il Bar Chalet, adiacente al parcheggio del castello, dove i partecipanti dovranno presentarsi quindici minuti prima dell’orario stabilito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

