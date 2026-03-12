Sorteggio giustizia | rischio concreto per le quote rosa

A Sassari si è svolto un incontro in cui si è discusso della possibile introduzione del sorteggio nella riforma della giustizia. Durante l’evento è stato evidenziato come questa proposta possa mettere a rischio la rappresentanza femminile nella magistratura. Nessun altro dettaglio è stato fornito, né sono stati annunciati eventuali provvedimenti immediati.

Un incontro a Sassari ha messo in luce un rischio concreto per le donne nella magistratura. La proposta di sorteggio per la riforma della giustizia minaccia i progressi delle quote rosa. L’analisi emerge da una riunione promossa dalla Cgil Gallura e dallo Spi Cgil. Le magistrate Giuseppina Sanna, Elena Meloni e Monia Adami hanno espresso preoccupazione per il meccanismo casuale previsto. Anche le avvocate Valeria Virdis e Marina Tamponi hanno sottolineato l’impatto negativo sulla parità di genere. Nessun programma televisivo aveva finora sollevato questa obiezione specifica sul referendum. L’ombra del caso sulla carriera femminile. La scelta affidata ai bigliettini in un’urna rappresenta un ostacolo insormontabile per l’accesso alle cariche apicali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

