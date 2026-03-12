Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Trento e Borgo Valsugana, assistiti dai cani delle unità cinofile, hanno arrestato una persona trovata con armi e munizioni rubate in una cantina. Durante le operazioni sono state sequestrate due pistole, due fucili a pompa, un fucile d’assalto Kalashnikov e circa duecento munizioni di vari calibri.

Protagonista della vicenda è un uomo di 46 anni già noto alle forze dell’ordine che, secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine, ha rubato armi e munizioni presso un’abitazione della Val di Non nel 2023. Le operazioni si sono svolte nell’ambito di un’attività di controllo del territorio della Piana Rotaliana durante i quali i militari di Trento hanno notato uno strano via vai da alcune autorimesse in un complesso condominiale. Immediatamente è scattata una perquisizione dello stabile durante la quale è stata recuperata la refurtiva. L’uomo, infine, è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Spini di Gardolo. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Sorpresi con droga e armi, in cantina anche preziose opere d’arte rubate: arrestatiUn’operazione antidroga dei Carabinieri si è trasformata in una storia a lieto fine.

Tutto quello che riguarda Sorpreso con armi e munizioni rubate in...

Temi più discussi: Sorpreso con armi e munizioni rubate in cantina; Montecalvario: sorpreso con armi e munizioni. La Polizia di Stato arresta un 25enne.; Barra, nasconde droga ed armi in casa: scoperto e arrestato; Beccato con armi clandestine, giubbotti antiproiettili, denaro falso e moto rubata: arrestato a Salerno.

Pompei: sorpreso con droga e coltello. Tratto in arresto dalla Polizia di StatoIn manette un 26enne della provincia di Salerno, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per porto abusivo di armi ... ilgazzettinovesuviano.com

Scoglitti, 16enne sorpreso con tirapughi metallico e martellettoVittoria -Scoglitti: Carabinieri contrasto agli illeciti per possesso di armi: 16enne vittoriese con tirapugni, denunciato in stato di libertà. quotidianodiragusa.it

L'uomo è stato sorpreso nella parte bassa del capoluogo. Con sé aveva anche droga - facebook.com facebook

Alex #Valle ripensa al gol sbagliato con l' #Inter: "Sorpreso dal pallone, questa cosa che non ho ancora segnato mi pesa" x.com