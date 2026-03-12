Sorpresi in hotel col revolver | i due ucraini lasciano la cella

Due uomini di 32 e 55 anni sono stati trovati in un hotel con un revolver e sono stati arrestati. Dopo il procedimento, entrambi sono tornati a vivere presso l’abitazione del 55enne, che è un dirigente di un’azienda. La polizia ha deciso di adottare la misura dei domiciliari e li ha fatti uscire dalla cella.

VIA BORFURO. Un 32enne e un 55enne sono finiti ai domiciliari nell'abitazione del secondo, dirigente di un'azienda. Hanno lasciato il carcere i due ucraini di 55 e 32 anni arrestati il 29 gennaio scorso per detenzione di arma clandestina e ricettazione. Sono ora agli arresti domiciliari nell'abitazione del 55enne, dirigente di azienda, a Torino, dove ha la residenza. Il gip Riccardo Moreschi nei giorni scorsi ha accolto l'istanza dell'avvocato difensore Paolo Maestroni e ha disposto la nuova misura, più attenuata. Il legale ora si riserva di depositare una nuova richiesta. I due, insieme a due connazionali (denunciati a piede libero), erano stati bloccati all'interno del boutique hotel «Rega Apartments» di via Borfuro, a due passi dal tribunale, dove si erano registrati la sera precedente.