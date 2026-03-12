Sorpresa a Francavilla al Mare | Sal Da Vinci in concerto gratuito

A Francavilla al Mare il cantante Sal Da Vinci terrà un concerto gratuito in piazza Sant'Alfonso il 1° agosto 2026. L’evento è stato annunciato ufficialmente e coinvolge il pubblico locale e i visitatori della zona. La serata vedrà l’artista esibirsi davanti ai presenti senza costi di ingresso. L’appuntamento è atteso come uno degli eventi principali dell’estate nella cittadina.

A Francavilla al Mare arriva Sal Da Vinci! Il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo sarà in concerto gratuito in piazza Sant'Alfonso il prossimo 1° agosto 2026. Lo ha annunciato la sindaca Luisa Russo. "Dopo aver conquistato il pubblico con il brano vincitore dell'ultimo festival di Sanremo.