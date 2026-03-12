Sono stati loro Missile colpisce base italiana solo adesso emerge la verità | perché l’hanno fatto

Un missile ha colpito recentemente la base italiana di Camp Singara, situata nell’aeroporto internazionale di Erbil, nel Kurdistan iracheno. La notizia è stata confermata dalle autorità italiane, che hanno identificato il missile come l’arma responsabile dell’attacco. Finora non sono stati forniti dettagli sulle eventuali cause o motivazioni dietro l’assalto. La sicurezza della base è stata rafforzata dopo l’incidente.

Un attacco missilistico ha colpito nelle ultime ore la base italiana di Camp Singara, all'interno del perimetro dell'aeroporto internazionale di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo quanto riferito dalle autorità, non si registrano vittime né feriti: il personale presente, circa 300 militari tra Esercito e Carabinieri impiegati anche come istruttori, ha seguito le procedure di emergenza riparandosi nei bunker. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha mantenuto contatti con il comando sul posto per seguire l'evoluzione della situazione; i danni risultano contenuti, mentre il livello di allerta resta elevato.