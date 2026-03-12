Softball Erika Piancastelli brilla nel campionato messicano Premiata come miglior atleta di tutto il torneo

Erika Piancastelli, giocatrice modenese di softball, ha esordito nel campionato messicano, segnando il suo debutto nella Liga Mexicana. Durante il torneo, ha ottenuto il riconoscimento come miglior atleta, dimostrando il suo talento tra atlete di diverse nazionalità. La sua presenza nel campionato ha attirato l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, confermando la sua importanza nel panorama internazionale.

Magic moment per la modenese Erika Piancastelli stella internazionale del softball. Ha iniziato per la prima volta in carriera l'attesa avventura professionistica nella nuova Liga Mexicana, debuttando nel torneo, di alto livello, con atlete provenienti da tutto il mondo. Nella regular season della 'Liga' ha offerto prestazioni di alto livello tecnico agonistico, riconosciuto e meritato il prestigioso premio di ' mvp ', come miglior atleta di tutto il torneo. Con la nuova maglia dei El Aquila de Veracruz accede ai playoff, in piena lotta e competizione per lo scudetto nazionale, con le altre tre regine del torneo. Con accesso ai playoff nelle attese 'semifinali' in calendario questa settimana fino a sabato 15 marzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Softball. Erika Piancastelli brilla nel campionato messicano. Premiata come miglior atleta di tutto il torneo