Sofia Goggia e Hello Kitty | il Fair Play scende in pista con #BestFriendsInSport

Nel cuore della Val di Fassa, Sofia Goggia e Hello Kitty si uniscono in un progetto dedicato al fair play e all’amicizia nello sport. La campionessa di sci e il brand giapponese hanno annunciato una collaborazione che coinvolge iniziative e campagne pubblicitarie. L’obiettivo è promuovere valori di rispetto e solidarietà tra gli atleti attraverso questa partnership.

Nel cuore della Val di Fassa, dove la velocità e l’agonismo raggiungono i vertici mondiali, è nato un sodalizio inaspettato quanto potente. In occasione della Coppa del Mondo di sci femminile a Passo San Pellegrino, la campionessa azzurra Sofia Goggia e l’iconica Hello Kitty hanno dato ufficialmente il via a #BestFriendsInSport, la campagna europea di Sanrio che celebra la gentilezza e l’amicizia come pilastri fondamentali dello sport competitivo. La gentilezza non è una debolezza L’iniziativa punta a scardinare il pregiudizio che vede la competizione come uno spazio privo di empatia. Come sottolineato da Silvia Figini (COO di Sanrio), l’obiettivo è dimostrare che la gentilezza è, in realtà, un punto di forza incarnato da atleti di successo che sanno coniugare vittorie e rispetto. 🔗 Leggi su Newsagent.it

