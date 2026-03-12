sofia fiorini trionfa ai campionati italiani di mezza maratona di marcia

Sofia Fiorini ha vinto la prima edizione dei campionati italiani di mezza maratona di marcia ad Alessandria. La gara si è svolta il 11 marzo 2026 ad Arezzo. La marciatrice ha concluso la competizione davanti agli altri concorrenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie parti del paese.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Sofia Fiorini trionfa nella prima edizione dei campionati italiani di mezza maratona di marcia ad Alessandria. L’atleta casentinese ha centrato il suo secondo titolo nazionale in poco più di un mese e, dopo aver vinto il tricolore nella maratona di marcia, è ora risultata la più veloce della penisola anche sulla distanza di 21,097 chilometri che è stata recentemente inserita nel programma internazionale di gare. L’avvio di stagione di Fiorini è stato ulteriormente impreziosito dal conseguimento nei giorni scorsi del nuovo record nazionale Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia, denotando un ottimo stato di forma in vista dei campionati mondiali a squadre di domenica 12 aprile a Brasilia dove scenderà in strada con la maglia azzurra della nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

