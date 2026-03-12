Sofia Fiorini | 1 | 34.20 doppio tricolore in un mese

La marciatrice casentinese Sofia Fiorini ha vinto il titolo nazionale assoluto e under23 nella mezza maratona di marcia tenutasi ad Alessandria. La sua prestazione si è conclusa in 1:34.20. È il secondo tricolore conquistato in un mese.

La marciatrice casentinese Sofia Fiorini ha conquistato il titolo nazionale assoluto e under23 nella mezza maratona di marcia disputata ad Alessandria. La vittoria è stata ottenuta con un tempo di 1:34.20, staccando le avversarie di oltre due minuti nel primo campionato italiano su questa distanza. Questo risultato si inserisce in una stagione già ricca di successi per l'atleta nata nel 2004, che punta ora ai mondiali a squadre previsti a Brasilia. L'impresa avviene mentre il territorio toscano . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sofia Fiorini: 1:34.20, doppio tricolore in un mese Articoli correlati Sofia Fiorini a SprintZone: oro tricolore e sogno europeo nei 42 km di marciaImpresa Epica al Conero! Moroni è Regina italiana della 50Km “cum RECORD”; Ceccolini la vice. Sofia Fiorini campionessa d’Italia nella mezza maratona di marcia: secondo titolo tricolore in poche settimaneNuovo trionfo per la marciatrice casentinese Sofia Fiorini, che ha conquistato la vittoria nella prima edizione dei Campionati italiani di mezza... Tutti gli aggiornamenti su Sofia Fiorini Temi più discussi: Riccardo Orsoni e Sofia Fiorini vincono i Campionati Italiani delle mezza maratona di marcia. Schwazer fermato; Marcia: mezza tricolore per Orsoni e Fiorini; LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: Alex Schwazer penalizzato dai giudici, titoli a Fiorini ed Orsoni; Atletica Gran Sasso, Michelle Cantò è terza ai Campionati Italiani di marcia su strada. Sofia Fiorini trionfa ai campionati italiani di mezza maratona di marciaLa marciatrice casentinese ha conquistato il secondo tricolore in poche settimane sulle strade di Alessandria. Le attenzioni saranno ora orientate verso i campionati mondiali a squadre di domenica 12 ... arezzonotizie.it Sofia Fiorini campionessa italiana di mezza di marciaNella prima edizione dei Campionati italiani di mezza maratona di marcia, ad Alessandria, il titolo assoluto femminile va alla toscana Sofia Fiorini (Ateltica Libertas Unicusano Livorno). Sulla distan ... fidal.it Sofia Fiorini trionfa ai campionati italiani di mezza maratona - facebook.com facebook Sofia Fiorini campionessa d’Italia nella mezza maratona di marcia: secondo titolo tricolore in poche settimane x.com