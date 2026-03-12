Sodecia | Fiom firma cassa integrazione ma blocca

L’assemblea sindacale del 9 marzo ha portato alla firma di un accordo sulla cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento Sodecia di Raiano, anche se successivamente è stato deciso di bloccarla. La decisione riguarda i lavoratori coinvolti in questa procedura, mentre le modalità di attuazione sono ancora in fase di definizione. La situazione rimane in evoluzione e i dettagli sono ancora da chiarire.

L’assemblea sindacale del 9 marzo ha portato a una decisione cruciale per i lavoratori dello stabilimento Sodecia di Raiano. La Fiom-Cgil della provincia dell’Aquila ha autorizzato la firma tecnica degli atti per la cassa integrazione, pur mantenendo ferma la posizione contraria alla chiusura definitiva del sito produttivo. Questa scelta riflette un tentativo pragmatico di tutelare il reddito dei dipendenti in un momento di transizione industriale incerta. Il sindacato sottolinea come il suo ruolo non sia quello di certificare l’estinzione aziendale, bensì di difendere l’occupazione contro scelte strategiche che appaiono dettate da logiche diverse dalla mancanza di attività economica reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sodecia: Fiom firma cassa integrazione, ma blocca Articoli correlati Fiom cauta su Maserati, “Festeggeremo solo a fine cassa integrazione”"Ho visto in tanti, rappresentanti delle Istituzioni, aziende…festeggiare in un evento. Cassa integrazione: aumenta nel Lazio, ma Latina è in controtendenzaNel 2025 le ore di cassa integrazione autorizzate nella regione Lazio raggiungono quota 37. Una raccolta di contenuti su Sodecia Fiom firma cassa integrazione... Temi più discussi: Sodecia, la Fiom non firma l’accordo: salta la cassa integrazione. Lavoratori in rivolta; Sodecia Raiano, rischio licenziamenti; Sodecia, la Regione tenta l’ultima spiaggia per l’accordo. Pronte le lettere di licenziamento. Sodecia, la Fiom firma la cassa integrazione, ma contesta la chiusura(ANSA) - RAIANO, 12 MAR - Su richiesta dei lavoratori, la Fiom-Cgil della provincia dell'Aquila ha autorizzato la firma tecnica degli atti necessari per la cassa integrazione, pur ribadendo la contrar ... msn.com Sodecia Raiano, rischio licenziamentiA serio rischio la cassa integrazione per cessazione di attività alla Sodecia di Raiano. L'accordo raggiunto tra sindacati e azienda e approvato dall’assemblea dei lavoratori è saltato per l'opposizio ... rainews.it CENTROABRUZZONEWS: VERTENZA SODECIA, SCOCCIA: “EVITATI I LICENZIAMENT... centroabruzzonews.com/2026/03/verten… x.com Onda Tv - Produzioni. . Sodecia Raiano salta l’accordo. A casa 39 operai a fine mese - facebook.com facebook