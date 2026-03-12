Smartphone violabili da spenti il problema riguarda MediaTek

Un team di ricerca hardware ha individuato una vulnerabilità nei processori MediaTek, diffusa tra gli smartphone Android. La falla permette di violare i dispositivi anche quando sono spenti, mettendo a rischio i dati degli utenti. La scoperta riguarda i processori prodotti da MediaTek e rappresenta un problema che potrebbe coinvolgere numerosi dispositivi sul mercato.

Secondo quanto spiegato dal CTO di Ledger, Charles Guillemet, attraverso una serie di post su X, la vulnerabilità permette di estrarre informazioni sensibili semplicemente collegando il telefono a un computer. Non è necessario avviare il sistema operativo. La falla riguarda l'uso del Trustonic TEE, un ambiente di esecuzione sicuro che, pur isolato via software, rimane integrato fisicamente nel processore MediaTek. Questa configurazione è meno protetta rispetto a quella degli iPhone, dei Pixel e degli smartphone con chip Snapdragon, che utilizzano componenti hardware separati come Secure Enclave o Titan M2, creando una barriera fisica contro accessi non autorizzati.