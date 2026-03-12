Smart working la vera domanda non è se finirà ma come cambierà il lavoro

Il dibattito sullo smart working si è concentrato a lungo sulle modalità e sugli aspetti pratici, con molte discussioni che hanno diviso opinioni tra chi preferisce il lavoro in ufficio e chi opta per il remoto. Per mesi si è parlato di questa modalità come di un cambiamento radicale nel modo di lavorare, senza che si approfondissero realmente le sue implicazioni concrete. Ora si sta assistendo a una fase di trasformazione che va oltre i dibattiti ideologici.

Per mesi il dibattito sullo smart working è stato raccontato come una contrapposizione quasi ideologica: ufficio contro remoto, presenza contro libertà. Una lettura semplice, ma anche profondamente riduttiva, che non coglie la trasformazione più ampia che sta attraversando il mondo del lavoro negli anni successivi alla pandemia. Il punto, infatti, non è stabilire se il lavoro debba tornare in ufficio oppure restare a distanza. Il punto è che la relazione tra lavoro e luogo fisico si sta progressivamente sganciando, aprendo scenari completamente nuovi per le organizzazioni, per i lavoratori e per il concetto stesso di carriera. Per oltre un secolo la vita professionale si è strutturata attorno a un presupposto implicito: il lavoro coincide con un luogo preciso. 🔗 Leggi su Panorama.it

