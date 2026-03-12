Nel 2026, le slingback bordeaux si impongono come le scarpe più richieste, sostituendo le tradizionali décolleté. Queste scarpe, caratterizzate dal cinturino che avvolge il tallone, stanno conquistando le vetrine e le fashion week. Sono apparse in molte collezioni di stilisti e sono già diventate un must-have tra gli appassionati di moda. La tendenza si riflette nelle vendite e nelle preferenze dei consumatori.

I modelli del momento sono un concentrato di glamour e femminilità. Affusolati ed eleganti, si distinguono per la punta pronunciata, il tacco sottile e l'immancabile cinturino sul tallone. Seppure con qualche eccezione, sono le interpretazioni glossy a dettare legge: fate spazio nella scarpiera alle slingback verniciate, talmente lucide da sembrare quasi specchiate. Un finish che si sposa perfettamente con le sfumature del borgogna, intense e avvolgenti al punto giusto. Per quanto riguarda l'altezza, non ci sono regole fisse: potete optare per un tacco kitten, basso e ricurvo, oppure lanciarvi su altezze più spericolate, rigorosamente a stiletto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Slingback bordeaux, la tendenza imperdibile del 2026

