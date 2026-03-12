Slingback bordeaux la tendenza imperdibile del 2026
Nel 2026, le slingback bordeaux si impongono come le scarpe più richieste, sostituendo le tradizionali décolleté. Queste scarpe, caratterizzate dal cinturino che avvolge il tallone, stanno conquistando le vetrine e le fashion week. Sono apparse in molte collezioni di stilisti e sono già diventate un must-have tra gli appassionati di moda. La tendenza si riflette nelle vendite e nelle preferenze dei consumatori.
I modelli del momento sono un concentrato di glamour e femminilità. Affusolati ed eleganti, si distinguono per la punta pronunciata, il tacco sottile e l'immancabile cinturino sul tallone. Seppure con qualche eccezione, sono le interpretazioni glossy a dettare legge: fate spazio nella scarpiera alle slingback verniciate, talmente lucide da sembrare quasi specchiate. Un finish che si sposa perfettamente con le sfumature del borgogna, intense e avvolgenti al punto giusto. Per quanto riguarda l'altezza, non ci sono regole fisse: potete optare per un tacco kitten, basso e ricurvo, oppure lanciarvi su altezze più spericolate, rigorosamente a stiletto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
