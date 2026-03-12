Skimpflation | cos’è e come si affronta la riduzione qualitativa degli alimenti

La skimpflation è un fenomeno che riguarda la riduzione della qualità dei prodotti, in particolare degli alimenti, senza modifiche evidenti nei prezzi o nelle quantità. Questo processo si manifesta attraverso cambiamenti sottili, spesso difficili da notare, che influenzano l’esperienza di acquisto dei consumatori. Si tratta di un fenomeno che si sta diffondendo e che coinvolge diverse aziende nel settore alimentare.

La Skimpflation è un fenomeno che ci riguarda più da vicino rispetto a quanto possiamo immaginare. A differenza dell’inflazione, dell’aumento dei prezzi e della riduzione della quantità di prodotto, la skimpflation agisce in modo molto più discreto. Infatti, la confezione e il prezzo rimangono invariati, mentre cambia la qualità degli ingredienti o della ricetta. Nel campo alimentare questo può tradursi in una sostituzione di ingredienti con materie prime di qualità più scadente, riformulazione nutrizionali e utilizzo di processi meno costosi, che vanno a impattare sul valore nutrizionale del prodotto alimentare. Risulta sempre più importante saper leggere le etichette nutrizionali per combattere il fenomeno della skimpflation e salvaguardare il proprio benessere a tavola. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Skimpflation: cos’è e come si affronta la riduzione qualitativa degli alimenti Articoli correlati Emofilia A, cos’è, chi colpisce, come si riconosce e si affrontaTecnicamente parliamo di una malattia genetica, legata all’assenza di fattori necessari al normale processo di coagulazione del sangue. Animali da compagnia e proprietari, accolto l’odg della Brambilla per la riduzione dell’aliquota Iva sugli alimenti dietetici veterinariValutare l’opportunità di ridurre l’aliquota IVA applicata agli alimenti dietetici veterinari destinati ad animali da compagnia, in quanto...