Skicross | podio per Jole Galli in Coppa del mondo

Nella competizione di coppa del mondo di skicross svolta a Montafon, in Austria, Jole Galli, atleta livignasca, ha ottenuto il terzo posto. La gara si è svolta tra ieri e oggi, e la Galli è riuscita a salire sul podio conquistando un risultato importante. La corsa ha visto numerosi atleti sfidarsi lungo il circuito alpino.

Conquista il podio, nella gara di Coppa del mondo di skicross disputatasi tra ieri e oggi a Montafon, in Austria, Jole Galli: la livignasca, infatti, ha chiuso la sua fatica al terzo posto. Proprio nella Big Final, la campionessa livignasca non è riuscita a tenere il passo della Maier e della Naeslund, poi vittoriosa, ma nello sprint per la terza posizione ha avuto la meglio sulla canadese Hannah Schmidt. Jole Galli ha così conquistato il suo nono podio in carriera in Coppa del mondo ed è salita al quarto posto della classifica generale con 462 punti. Nella gara maschile da segnalare il podio, con il secondo posto, del campione olimpico Simone Deromedis.

