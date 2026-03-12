Siringhe pronte e pazienti in attesa medicina estetica tra botox e follower a Catania | smascherata dottoressa abusiva

I Carabinieri del NAS di Catania hanno smascherato una donna di quarant'anni che esercitava in modo abusivo come estetista e medico. La donna, senza laurea, offriva trattamenti di medicina estetica come botox e filler, utilizzando siringhe pronte e pazienti in attesa. Sono stati trovati anche medicinali non autorizzati e attrezzature di fortuna pronte all’uso. La professionista è stata denunciata per esercizio abusivo e somministrazione di sostanze non autorizzate.

Di finto c'erano le labbra, gli zigomi, ma soprattutto la laurea. I Carabinieri del NAS di Catania hanno messo fine alla carriera "sanitaria" di una quarantenne etnea, denunciata per esercizio abusivo della professione e somministrazione di medicinali non autorizzati. Il palcoscenico della truffa? I social network. La clinica? Una normale civile abitazione trasformata in un ambulatorio clandestino. "Medicina" estetica da 10 mila follower La donna era riuscita a costruire un piccolo impero digitale: oltre 10.000 follower su profili social dove pubblicizzava con disinvoltura interventi di medicina estetica. Tra un post e una storia, venivano sponsorizzati trattamenti a base di botox e filler, promettendo risultati miracolosi a prezzi concorrenziali.