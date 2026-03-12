Sinners trionfa | Jordan batte Chalamet O’Hara premiata

Durante la cerimonia degli Actors Award a Los Angeles, il film Sinners ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio principale. Il cast al completo è salito sul palco per ricevere i premi, mentre l’attore Michael B. è stato tra i protagonisti della serata. Tra gli altri riconoscimenti, si segnala la vittoria di Jordan su Chalamet e quello di O’Hara.

La notte di Los Angeles ha il trionfo del film Sinners ai recenti Actors Award, ex Screen Actors Guild, con un cast completo premiato e Michael B. Jordan come miglior attore protagonista. In questa stessa serata si è celebrato anche la memoria di Catherine O’Hara con un riconoscimento postumo per la serie The Studio, mentre Michael J. Fox ha ricevuto l’applauso della sala per la sua resilienza contro il Parkinson. L’evento funge da termometro cruciale a due settimane dalla cerimonia degli Oscar, prevista tra il 15 e il 16 marzo 2026, offrendo indicazioni preziose sulle preferenze dei professionisti dell’industria cinematografica. Il successo di Sinners, un horror ambientato nel Missouri del 1932 che affronta temi come la violenza e il razzismo, segna una vittoria significativa per il regista Ryan Coogler e il suo team creativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinners trionfa: Jordan batte Chalamet, O’Hara premiata Articoli correlati Michael B. Jordan batte DiCaprio e Chalamet: miglior attore ai SAG Awards 2026Si anima la corsa all'oscar per il miglior attore con la vittoria a sorpresa di Michael B. Leggi anche: Il dietro le quinte nascosto dei gemelli in Sinners: rivelazioni inedite di Coogler e Jordan Aggiornamenti e notizie su Sinners trionfa Temi più discussi: SAGA 2026: 'Sinners' trionfa, Jordan e Buckley dominano; 'Mi batte il corazon': Il debutto di Peppe Iodice al cinema; Sinners vince il cast e Michael B. Jordan trionfa agli Actor Awards 2026; Corsa all’Oscar, Sinners trionfa agli Actor Awards: premio per miglior cast. Corsa all’Oscar, Sinners trionfa agli Actor Awards: premio per miglior castIl trionfo della saga di Ryan Coogler Sinners con Michael B. Jordan che batte Chalamet e punta dritto all'Oscar Il panorama cinematografico ... novella2000.it Actor Awards 2026: lo scossone che non ti aspetti. Sinners domina e Michael B. Jordan punta all’OscarMichael B. Jordan batte Chalamet agli Actor Awards 2026. Sinners vince il premio al miglior cast e riapre la corsa agli Oscar. Tutti i vincitori. universalmovies.it I Dorian Film Awards si sono trasformati in un covo di zombie e vampiri vedendo trionfare il film Warner Bros. più stellato dell’anno, Sinners. Il film diretto da Ryan Coogler si prepara all’attesissima notte degli Oscar al quale giunge con ben 16 candidature. Nel - facebook.com facebook