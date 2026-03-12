Sinner-Tien oggi a Indian Wells – Il match in diretta

Oggi a Indian Wells si gioca il match tra Jannik Sinner e Tien nei quarti di finale del Masters 1000. L'incontro si svolge in diretta, con i due tennisti pronti a sfidarsi sul campo in una delle fasi più importanti del torneo. L’evento è seguito con attenzione da appassionati e addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Jannik Sinner oggi in campo a Indian Wells nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Nel programma di giovedì 12 marzo l'azzurro, numero 2 del mondo, affronta lo statunitense Learner Tien, numero 25 del tabellone, per un posto in semifinale. Sinner è reduce dalla vittoria con doppio tie-break negli ottavi di finale. Milano, 12 marzo 2026 - Jannik Sinner ha l'occasione di pareggiare il miglior risultato ottenuto al Masters 1000 di Indian Wells. Dove vedere Sinner-Tien? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max. Match disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.