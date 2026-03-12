Sinner sbriga anche la pratica Tien l’americano spazzato via in due set | chi c’è contro Jannik in semifinale

Jannik Sinner si è assicurato un posto in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells dopo aver battuto in due set l’americano Lerner Tien con il punteggio di 6-1, 6-2 in un’ora e 6 minuti di gioco. L’avversario successivo sarà deciso in base alla partita tra altri due tennisti in programma.

Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set (6-1, 6-2) l’americano Lerner Tien, in un’ora e 6 minuti di gioco. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev. Per il numero 2 del mondo si tratta della terza semifinale nel torneo californiano e della quattordicesima in un Masters 1000. Più che l’avversario, a dargli fastidio è stato il sole negli occhi. Il prossimo ostacolo sarà Alexander Zverev, che ha superato il francese Arthur Fils 6-2, 6-3. Nell’intervista in campo, Sinner ha riconosciuto il valore dell’avversario: «Tien è un giocatore di grande talento. All’inizio lui era molto aggressivo. 🔗 Leggi su Open.online

