Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale al BNP Paribas Open di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione, battendo il suo avversario in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. Ora affronterà Zverev in vista di un posto in finale. La partita si è svolta nel complesso del Tennis Garden in California, sotto il sole e con un pubblico presente.

Il numero 2 del mondo si è imposto 6-1, 6-2 e affronterà Zverev per un posto in finale INDIAN WELLS (USA) - Jannik Sinner in semifinale al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. In semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie. - Foto Ipa Agency -. arired 12-Mar-26 22:32 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner in semifinale a Indian Wells, Tien ko in due set

Articoli correlati

Indian Wells 2026, Sinner in semifinale: battuto Tien in due setJannik Sinner vola in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells dopo aver sconfitto l’americano Lerner Tien con un netto 6-1, 6-2 in appena un’ora e...

Indian Wells, Sinner ingiocabile: travolge Tien in due set e vola in semifinaleUna partita senza storia: Jannik Sinner è troppo più forte del suo avversario di giornata, l’americano Learner Tien (non certo l’ultimo arrivato) e...

Novak Djokovic & Jaume Munar THRILLING Encounter | Shanghai 2025 Highlights

Aggiornamenti e notizie su Indian Wells

Temi più discussi: Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversari; Pronostico Sinner-Tien quote analisi quarti finale Indian Wells; Jannik Sinner - Learner Tien a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; ATP Indian Wells 2026, il tabellone di Sinner: gli avversari dal 1° turno alla finale.

Sinner quando gioca? Sfiderà Zverev in semifinale a Indian Wells: data, orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e se la vedrà col tedesco Alexander Zverev. Ottima prova dell'azzurro che travolge il californiano ... ilmessaggero.it

Sinner-Tien 6-1 6-2: Jannik in semifinale a Indian Wells con Alexander ZverevSinner sfida Tien nei quarti di finale degli Indian Wells Open: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano ... fanpage.it

Indian Wells, quarti di finale: Sinner-Tien 6-1 dopo il primo set Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavi - facebook.com facebook

LUCIANO SARÀ IN TOP 20! Per via della sconfitta di Arthur Fils a Indian Wells, Luciano Darderi è sicuro di debuttare tra i primi 20 della classifica mondiale dal prossimo lunedì! N°18 nella classifica live, l'azzurro potrà essere scavalcato al massimo da Tien x.com