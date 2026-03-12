Durante il torneo di Indian Wells, si è verificata una rissa tra alcuni tifosi e Jannik Sinner. Il giocatore italiano, noto per il suo comportamento composto, è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti. Le immagini mostrano un momento di tensione tra il tennista e alcuni supporter, mentre le autorità sportive stanno indagando sui fatti accaduti.

"Ci vuole calma e sangue freddo.", cantava Luca Dirisio nel 2004 e Jannik Sinner potrebbe aver fatto sua quella massima, perché di solito è sempre posato nei suoi atteggiamenti. Il numero due del mondo è noto per i nervi d’acciaio e per la sua calma quasi glaciale in campo. C’è voluto davvero parecchio, perciò, per fargli perdere la pazienza durante il torneo di Indian Wells Masters. Qualcosa ha superato il limite. Durante il match vinto contro Joao Fonseca (doppio 7-6 al tie-break, ndr ), l’azzurro si è trovato a fare i conti con uno spettatore decisamente sopra le righe. A un certo punto, nel dodicesimo game del primo set, Sinner non ne ha più potuto: prima si è girato verso la tribuna, poi ha chiesto l’intervento dell’arbitro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, chi è davvero il tifoso provocatore: la verità sconcertante sulla rissa a Indian Wells

