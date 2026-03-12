Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali di Indian Wells dopo aver vinto contro Learner Tien in due set nei quarti di finale. Ora l’atleta italiano affronterà il tedesco Zverev nella prossima sfida. La partita con Tien ha confermato la buona forma di Sinner, che ha conquistato la vittoria sul campo in modo netto e deciso.

Jannik Sinner ha ritrovato la forma migliore e a Indian Wells approda in semifinale dopo aver battuto l’americano Learner Tien i n due set nei quarti di finale. Una prestazione convincente con la solita lucidità nei pochi momenti di difficoltà che Sinner ha gestito tutti a suo favore. Una partita dominata con Tien che è sembrato ancora molto lontano dai livelli di Sinner. Jannik ha giocato con straordinaria leggerezza, Tien non ha ancora la pesantezza di palla dei primi due al mondo. Adesso per Jannik in semifinale ci sarà Aleksander Zverev, il tedesco numero tre al mondo. Sinner è contento della sua prova: “L’esperienza aiuta, si cerca di presentarsi al meglio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner ancora troppo forte per Tien In semifinale ora l’ostacolo Zverev

Articoli correlati

Indian Wells: Sinner travolge il 'Next Gen' Tien. In semifinale c'è ZverevAGI - Jannik Sinner in semifinale al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells...

Jannik Sinner spazza via Learner Tien e affronterà Zverev in semifinale a Indian WellsUn Jannik Sinner in versione schiacciasassi stacca il biglietto per la terza semifinale della carriera nel Masters 1000 di Indian Wells.

SINNER STREPITOSO BATTE ZVEREV ALLE ATP FINALS E VOLA IN SEMIFINALE: IL TEDESCO BATTUTO 6-4 6-3

Tutto quello che riguarda Sinner ancora troppo forte per Tien In...

Temi più discussi: Jannik sfida... Sinnerzinho: perché Fonseca è chiamato il piccolo Sinner; ATP Indian Wells 2026, il dopo Sinner-Fonseca: per Joao record inutile, Nick Novak non è il tifoso che molesta Jannik; Novak Djokovic molto carico: Posso ancora battere Sinner e Alcaraz; Fonseca può già giocare contro Sinner.

Sinner ancora troppo forte per Tien In semifinale ora l’ostacolo ZverevA Indian Wells altra prestazione convincente dell’italiano contro il giovane americano che è stato dominato per tutta la partita Jannik Sinner ha ritrovato la forma migliore e a Indian Wells approda ... panorama.it

Djokovic: Posso ancora battere Sinner e AlcarazNovak Djokovic si presenta a Indian Wells con rinnovata determinazione e fiducia, forte della recente finale raggiunta agli Australian Open. Il campione serbo ha dichiarato di sentirsi ancora competit ... it.blastingnews.com

Indian Wells, quarti di finale: Sinner-Tien 6-1 dopo il primo set Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavi - facebook.com facebook

Jannik Sinner dopo la vittoria su Tien "Tien è un giocatore di talento, giocherà tante partite così importanti. Lui è stato molto aggressivo e ho cercato di tenerlo. Sono contento della prestazione. Nonostante il caldo oggi mi sono sentito bene in campo. Stiamo x.com