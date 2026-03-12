A Milano, oltre il 57% delle famiglie è formato da una sola persona, rendendo i single una presenza costante nel tessuto urbano. La città offre molte risposte alle esigenze di chi cerca compagnia o semplicemente un po’ di attenzioni, ma questa abbondanza di opportunità può anche alimentare sentimenti di solitudine. In questo scenario, le persone si muovono tra incontri, relazioni e momenti di isolamento, vivendo la complessità di una metropoli in cambiamento.

Milano, 12 marzo 2026 – Single, sì. Ma “cuori solitari“ no. Nella città, Milano, in cui oltre la metà delle famiglie (57%) è composta da una sola persona, la solitudine vissuta può essere vista come una benedizione o una condanna. Come una scelta oppure no, augurandosi, in questo secondo caso, che sia una parentesi. Ma la ricerca dell’altro, o dell’altra, che sia “per poco” o “per sempre”, è una costante. Non a caso la metropoli è la capitale italiana delle ‘dating app’, in cima quanto a utilizzo di piattaforme per incontri. Dal virtuale al reale, le relazioni che si intrecciano possono essere le più disparate. E tutte hanno ripercussioni sulla psiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Single in cerca d’amore (e non solo) nella città che cambia: “A Milano risposte a ogni bisogno, ma l’offerta può nutrire solitudini”

Articoli correlati

Filippo Timi: «All'inizio pensavo che il successo mi avrebbe fatto sentire meno solo ma non è stato così. L'amore non ha per forza bisogno del matrimonio ma è importante avere la possibilità di scegliere»Qual è il vento più violento al quale Filippo Timi è sopravvissuto?«Vedere i genitori anziani è un vento freddo che occorre affrontare con dolcezza.

Milano, casa per single: solo 1 su 3 può permettersi un monolocale, bilocali un miraggio per il 92% dei residenti.Milano, la casa per single: un miraggio per due su tre Comprare casa a Milano, per chi vive da solo, è diventato un lusso inaccessibile.

Patrizio Official vs Le Iene: analizziamo la sua risposta al secondo servizio | RUVIDO 273

Tutto quello che riguarda Single in cerca d'amore e non solo...

Temi più discussi: Non è un paese per single è il romanzo di Felicia Kingsley che diventa un film per Prime; Comprare casa a Roma è diventato un miraggio: solo il 9% dei single può permetterselo; ‘Non è un paese per single’, una rom-com per Matilde Gioli e Cristiano Caccamo; I film più belli da vedere su Amazon Prime Video questo mese.

Primo Appuntamento 2024, riapre il ristorante per single in cerca dell’anima gemellaI protagonisti sono single in cerca dell’anima gemella. Ognuno con la sua storia, si presenta al cospetto di uno sconosciuto, nella speranza di trovare una connessione con il commensale. La liturgia ... iodonna.it

La teoria dell’uva: l’esperimento dei single su TikTok per trovare l’amore a CapodannoI single in cerca d’amore possono tentare con la teoria dell’uva, una tendenza diventata virale su TikTok, che affonda le radici in un’antica usanza spagnola. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it

«Non posso pagare la baby sitter per colpa dei turni», il giudice condanna l'azienda: il caso della mamma single commessa da Karl Lagerfeld x.com

Viaggiando in Asia. Demos Outtakes Extras Etc. · Oooeeeoooo. Quando sei single da troppo tempo e pensi sia arrivato il momento di fare una modifica al muro di casa. #single - facebook.com facebook