Sindrome dell' Avana | nuove prove e un' ipotesi inconfessabile per l' arma neurologica

La sindrome dell’Avana, che ha coinvolto numerosi funzionari e diplomatici, rimane uno dei misteri più complessi nel campo della sicurezza globale. Dopo quasi dieci anni di indagini, sono emerse nuove prove e un’ipotesi inquietante riguardo a un possibile utilizzo di un’arma neurologica. Le autorità e gli esperti continuano a studiare i dettagli di questo caso senza trarre conclusioni definitive.

(Adnkronos) - Per quasi dieci anni è stata una delle storie più enigmatiche della sicurezza internazionale. Diplomatici, agenti dell'intelligence e militari statunitensi colpiti da improvvisi malori neurologici: vertigini, perdita di equilibrio, problemi cognitivi, dolori lancinanti alla testa e alle orecchie. Il fenomeno è stato ribattezzato “sindrome dell'Avana”, dal primo gruppo di casi registrato nel 2016 tra i diplomatici americani a Cuba. Per anni Washington ha oscillato tra due ipotesi: un attacco deliberato con una nuova tecnologia oppure un insieme di cause ambientali o psicologiche. Ora una nuova inchiesta della trasmissione 60 Minutes, sulla Cbs, rilancia la prima possibilità con dettagli che potrebbero cambiare la storia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

