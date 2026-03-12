Since 1966 Al Giglio esperti del fumetto

Qualche anno fa, durante una visita guidata alla mostra a lui dedicata a Lucca Comics & Games, davanti a un incuriosito gruppo di alunne di una scuola elementare, Alfredo Castelli, l'indimenticabile creatore di Martin Mystère, ricordava come il 24 settembre 1966 la prima edizione lucchese del Salone Internazionale dei Comics si svolse proprio nel ridotto del Teatro del Giglio: "Eravamo pochi intimi", diceva divertito il grande Alfredo. Quel Salone internazionale per "pochi intimi", come definito da Castelli, in una affascinante storia lunga 60 anni si è trasformato nel festival Lucca Comics & Games.