Sin di Papigno solo 1% di bonifica Flash mob | Ecogiustizia subito

Un flash mob si è svolto per chiedere l’immediata bonifica del Sito d’interesse nazionale di Terni-Papigno, dove, dopo più di vent’anni, si è raggiunto solo l’1% dei 625 ettari di terreno bonificati, secondo i dati del ministero dell’Ambiente. La richiesta è di accelerare i lavori e portare a termine l’intervento di bonifica. La questione riguarda il lento progresso degli interventi di recupero ambientale nel sito.

"Ecogiustizia subito per il Sito d'interesse nazionale (Sin) di Terni-Papigno, la cui bonifica, dopo oltre 20 anni, procede a rilento e a macchia di leopardo con appena l'1% dei 625 ettari di terreno bonificati (dati Mase)".E' l'appello, rilanciato da Legambiente, Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica e Libera nella tappa ternana della seconda edizione della campagna nazionale "Ecogiustizia Subito - In nome del popolo inquinato", che "attraversa i luoghi simbolo di un'Italia segnata da inquinamento e disuguaglianze ambientali e sociali". Ieri il flash-mob nei pressi dellìex campo di calcio di Papigno. " Non sono state sufficienti le attività... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sin" di Papigno, solo 1% di bonifica. Flash mob: "Ecogiustizia subito"