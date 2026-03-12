Entro il 31 gennaio 2026, il remake di Silent Hill 2 ha totalizzato cinque milioni di giocatori in tutto il mondo, secondo quanto annunciato da Konami. La casa giapponese ha confermato questa cifra, evidenziando un notevole successo per il titolo in meno di un anno dalla sua uscita. La notizia riguarda tutte le piattaforme su cui il gioco è disponibile.

Entro il 31 gennaio 2026, Konami ha confermato che il remake di Silent Hill 2 ha raggiunto la quota di cinque milioni di giocatori a livello globale. Questo traguardo include non solo le copie fisiche e digitali vendute, ma anche gli accessi tramite servizi in abbonamento, segnando un risultato significativo per l’industria videoludica italiana e internazionale. L’opera, originariamente pubblicata all’inizio degli anni Duemila, viene riproposta con una grafica completamente rinnovata, l’implementazione del ray tracing e ambienti espansi rispetto alla versione originale. Il cambio più evidente riguarda la telecamera: si passa dalle vecchie inquadrature fisse a una visuale sopra la spalla, moderna e immersiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silent Hill 2: 5 milioni di giocatori in un anno

