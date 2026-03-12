Sigarette e tabacchi scattano gli aumenti da venerdì 13 marzo | i nuovi listini

Da venerdì 13 marzo entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi di alcune marche di sigarette e tabacchi trinciati. La misura riguarda specifici prodotti e prevede un incremento nel costo di vendita. Le variazioni si applicano a partire dalla data indicata e riguardano diversi marchi presenti sul mercato. I fumatori dovranno quindi prepararsi a pagare di più per i loro prodotti abituali.

Brutte notizie in arrivo per i fumatori. Venerdì 13 marzo scattano i nuovi aumenti su alcuni marchi di sigarette e tabacchi trinciati. Come comunicato ufficialmente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le nuove tariffe non sono certo una sorpresa, ma fanno parte della programmazione fiscale definita nell’ultima legge di Bilancio, che prevede un progressivo adeguamento del carico fiscale sul settore. Questi nuovi rincari fanno infatti seguito a quelli già avvenuti a gennaio e a febbraio. L'aggiornamento dei listini andrà a "toccare" in modo eterogeneo diversi segmenti di mercato, colpendo sia le sigarette tradizionali che il tabacco trinciato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

