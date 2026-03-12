Sigarette e tabacchi da domani gli aumenti in Italia | l’elenco completo dei nuovi prezzi

A partire da domani, in Italia sono in vigore nuovi aumenti sui prezzi di sigarette e tabacchi, come annunciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I cambiamenti riguardano diversi prodotti del settore e sono stati comunicati ufficialmente, con l’entrata in vigore prevista per il 13 marzo 2026. La decisione interessa vari tipi di tabacchi lavorati e si applica immediatamente.

Nuovo adeguamento dei prezzi per i fumatori: da venerdì 13 marzo 2026 entrano in vigore gli aumenti su diversi tabacchi lavorati, secondo quanto indicato dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il provvedimento riguarda sia alcune sigarette sia specifiche varianti di tabacco trinciato per le sigarette confezionate a mano. Qui l'elenco completo dei nuovi prezzi. L'aggiornamento si colloca nel perimetro delle misure previste dalla più recente manovra finanziaria, che interviene sui parametri legati alle accise dei prodotti del tabacco. Come avviene in questi casi, le variazioni vengono recepite dalla rete dei rivenditori autorizzati su tutto il territorio nazionale.