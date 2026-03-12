Da domani, venerdì 13 marzo, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette. La misura riguarda i tabacchi lavorati e coinvolge direttamente i consumatori italiani, che vedranno crescere i costi delle confezioni. L’operazione si applica a tutti i marchi e rappresenta un incremento immediato sui prezzi al dettaglio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi rincari in arrivo dal 13 marzo. A partire da domani, venerdì 13 marzo, entreranno in vigore nuovi aumenti sui tabacchi lavorati, con un impatto diretto sul portafoglio dei fumatori italiani. Si tratta del quarto rialzo dei prezzi dall’inizio del 2026, dopo quelli già registrati nelle scorse settimane di febbraio. L’aggiornamento dei prezzi rientra nel programma di adeguamento fiscale previsto per l’intero settore del tabacco, che comporta la revisione dei listini in tutte le tabaccherie del Paese. La misura è stata introdotta con la Manovra 2026 e persegue due obiettivi principali: aumentare le entrate fiscali dello Stato e rafforzare le politiche di tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sigarette: da domani, venerdì, 13 marzo, scattano nuovi aumenti

Articoli correlati

Sigarette e tabacco, aumenti dal 13 marzo: i nuovi prezzi a pacchettoÈ una di quelle notizie che non fanno rumore finché non ti trovi davanti al tabaccaio: un gesto automatico, la mano che cerca il portafoglio e poi...

Da domani sigarette più care, scattano gli aumenti: quanto si paga in piùA partire da domani, venerdì 16 gennaio 2026, i consumatori italiani dovranno fare i conti con un sensibile rincaro del prezzo delle sigarette.

Altri aggiornamenti su Sigarette da domani venerdì 13 marzo...

Temi più discussi: Sigarette di contrabbando nel Tir, 7 tonnellate di 'bionde' nascoste tra i chicchi di caffè: sequestro record della Finanza, arrestato...; Perugia, via di fuga bloccata e sigarette accese: chiuso anche il Jolly in centro; Sigarette, prezzi in aumento dal 13 febbraio: il listino aggiornato con le marche, i sigari e i trinciati; Arcella, lite furiosa per una sigaretta: prende a morsi e cinghiate la compagna. Arrestato.

Sigarette, da domani nuovo rincaro: ecco quanto aumenterà il costo del singolo pacchettoPhoto by: SCIENCE PHOTO LIBRARY via AP Images) Scattano da domani, venerdì 13 marzo, ... msn.com

Sigarette più care da venerdì 13 marzo: ecco i marchi coinvoltiDa domani, venerdì 13 marzo, entrano in vigore nuovi aumenti per diversi marchi di sigarette e tabacchi trinciati venduti in Italia. L’aggiornamento dei prezzi è stato comunicato ufficialmente ... blogsicilia.it

Sigarette, da domani scattano nuovi rincari: ecco quanto costeranno Previsti aumenti anche per sigaretti e tabacco trinciato - facebook.com facebook

Sigarette, scattano altri rincari: ecco su quali marchi #sigarette x.com