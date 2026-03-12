Sicurezza sulla strada per chi va in moto tappa piacentina per la presentazione della nuova campagna

Nella mattinata di oggi, a palazzo Mercanti a Piacenza, si è svolta la presentazione della nuova campagna regionale dedicata alla sicurezza in moto, intitolata

Testimonial del progetto l'influencer Luca Bellei, in piazza Mercanti e a seguire il Tavolo di confronto tra istituzioni e realtà associative del territorio in aula consiliare Sicurezza sulla strada per chi va in moto, tappa piacentina per la nuova campagna regionale. La presentazione dell’iniziativa – titolo "Guardiamoci negli occhi" – si è tenuta nella mattinata a palazzo Mercanti. Di seguito la relazione della Regione sui dati emiliano-romagnoli, nel periodo 2015-2024. Tuttavia, il numero dei motociclisti deceduti non segue l’andamento generale: nel2024, dopo una leggera flessione registrata l’anno precedente, resta stabile rispettoa quello del 2019: 69. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

