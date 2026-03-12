Il comandante della polizia locale di Verona ha annunciato che ci sono 12 mila agenti in meno rispetto alle necessità e che sono richiesti 500 milioni di euro per coprire il fabbisogno. Ha fatto appello alle autorità affinché si intervenga rapidamente per rafforzare le forze dell’ordine. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza pubblica.

Il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, ha lanciato un appello urgente per il potenziamento delle forze dell’ordine. La richiesta è stata raccolta immediatamente dai rappresentanti del Partito Democratico, Riccardo Olivieri e Gianpaolo Trevisi, che chiedono una riforma nazionale immediata. La situazione richiede più agenti e strumenti operativi, poiché secondo i dati emersi mancano oltre 12mila unità a livello nazionale. Il piano straordinario proposto prevede un investimento di 500 milioni di euro per nuove assunzioni e l’accesso alle banche dati ministeriali. Il grido d’allarme dal territorio veronese. L’intervento del comandante Altamura non è un semplice richiamo burocratico, ma nasce dalla realtà quotidiana dei quartieri dove la sicurezza si gioca nel dettaglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza: mancano 12mila agenti, servono 500 milioni

Articoli correlati

Sicurezza, Guerra: “Servono 500 milioni per rafforzare forze dell’ordine e polizie locali”“La sicurezza è oggi uno dei temi più critici per il Paese e va affrontata con decisione, senza indugi”.

Decreto sicurezza, armi e coltelli ai minori: sanzioni da 500 a 12mila euro. Multe anche per i genitoriNel Decreto legge Sicurezza varato oggi dal Consiglio dei ministri, dopo la limatura richiesta dal Quirinale, c’è una stretta che punta dritto a un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sicurezza mancano 12mila agenti servono...

Sicurezza, mancano agenti in cittàIl Siulp scende in strada perché Civitanova merita sicurezza. È il monito del volantino distribuito ieri in corso Umberto I, durante il presidio del sindacato di polizia. Damiano Cioppettini, ... ilrestodelcarlino.it

Manfredi (Anci): Pacchetto sicurezza? Mancano risorse e serve piano straordinario per personaleSul tema della sicurezza noi abbiamo una posizione chiara con delle richieste chiare. Sicurezza è strumenti, metodi ma soprattutto risorse: abbiamo un problema di risorse legato alla perdita di ... affaritaliani.it