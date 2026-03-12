Sicilia in crisi | -10,8% export nel 2025

Le esportazioni della Sicilia nel 2025 hanno registrato una diminuzione del 10,8%, mentre il Centro Italia ha invece visto un aumento del 13,2%. La contrazione siciliana rappresenta un calo significativo rispetto ai dati nazionali, evidenziando un calo netto rispetto alla crescita registrata in altre regioni italiane. Il dato evidenzia come il settore delle esportazioni in Sicilia abbia subito una battuta d’arresto durante l’anno.

