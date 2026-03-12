Una domanda si fa spazio nel dibattito attuale: siamo più patriarcali rispetto alle generazioni precedenti? La discussione riguarda l’atteggiamento delle persone nei confronti delle gerarchie di genere e delle norme sociali. Questa riflessione si inserisce nel contesto di una società che si autodefinisce progressista e inclusiva, sostenendo di essere la generazione del cambiamento.

Ci piace pensare di essere la generazione del cambiamento. Siamo cresciuti con il linguaggio dell’inclusività, pensando che le vecchie gerarchie di genere siano, appunto vecchie, e che appartengano al passato. Con un’idea di femminismo potente che anche grazie a noi è rientrata nel dibattito pubblico. Ma è veramente così? Quando si guarda ai numeri emerge un quadro meno lineare e più patriarcale di quello che immaginiamo. Gen Z e il ritorno delle idee tradizionali. Una ricerca internazionale condotta da Ipsos insieme al Global Institute for Women’s Leadership del King’s College di Londra suggerisce che qualcosa sotto la superficie sta cambiando. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Siamo più patriarcali delle generazioni prima di noi?

Articoli correlati

“Ho imparato a tacere, noi artisti non siamo più liberi neppure di esprimerci. Non esco più da sola dopo le 18. Noi donne viviamo in un momento difficile”: parla Donatella RettoreLa cantante si racconta a “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini: "Sono un'antidiva" Donatella Rettore è stata ospite, ieri 8 febbraio, a...

A Precenicco lo spettacolo "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra"Sapete che i pipistrelli generano un valore economico paragonabile al fatturato della Microsoft? O che il Sahara fertilizza la foresta Amazzonica? O...

POOR BOY has a ONS with a CEO, then becomes an Axe Gang BOSS! His life just flipped overnight!

Contenuti utili per approfondire Siamo più patriarcali delle generazioni...

Temi più discussi: La prima generazione nativa digitale e quella visione patriarcale che sorprende; Giovani patriarcali nell'era della sensibilità inclusiva (di R. Papacci); Scalfire la roccia | Sara va in motocicletta, anche così in Iran si sfidano gli ayatollah; La verità è che viviamo in una società patriarcale.

Giovani patriarcali nell'era della sensibilità inclusivaAbbiamo creduto che bastasse moltiplicare le parole giuste perché mutassero anche i desideri, le paure, i risentimenti, le fantasie di potere. Salvo poi ... huffingtonpost.it

Savana Funk: Siamo più autenticiUn lavoro più introspettivo e meditativo. Siamo sempre noi: tra groove e melodia, ma con un suono espanso, a sottolineare una nuova identità più matura. Behind The Eyes è la parte più autentica. ilrestodelcarlino.it

Siamo al tredicesimo giorno della guerra in Medio Oriente. Cos’è successo stamattina, per punti e con una mappa • Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato un attacco aereo contro la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Non ci sono stati fe - facebook.com facebook

Siamo al tredicesimo giorno della guerra in Medio Oriente. Cos’è successo stamattina, per punti e con una mappa x.com