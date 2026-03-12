Siamo bloccati nei bunker continuano gli attacchi la preoccupazione del colonnello Stefano Pizzotti a Erbil

Il colonnello Stefano Pizzotti ha riferito che le basi italiane di Erbil nel Kurdistan iracheno sono sotto attacco con droni e che i militari sono ancora rinchiusi nei bunker. La situazione rimane critica e le operazioni sul campo continuano a essere interrotte a causa delle recenti aggressioni. Nessun dettaglio è stato fornito sulle eventuali conseguenze o sui responsabili degli attacchi.

Continuano gli attacchi con droni alla base italiane di Erbil, nel kurdistan iraqeno. A riferirlo è il colonnello Stefano Pizzotti dell'italian national contingent di Erbil che riferisce: «Siamo ancora nei bunker. È stato attivato l'allarme della coalizione per una minaccia aerea». Le minacce «La base di Camp Singara era in condizioni di preallarme per la situazione di crisi in atto e, verso le 8.30 locali, è stato attivato l'allarme della coalizione per una minaccia aerea. E tutti quanti, seguendo procedure già rodate tra tutto il personale, ci siamo recati in sicurezza nei bunker assegnati. E poco prima dell'una,...